2020年季中感染新冠肺炎的教士外野手湯米芬姆(Tommy Pham)，他上個月在聖地牙哥的一間停車場遭人刺傷下背部，所幸沒傷及臟器。他當時從一間脫衣舞酒吧離開，取車時發現有人打架擋住去路，芬姆要求對方讓開，反而被捅了一刀。

這刀刺穿了表皮、真皮及皮下組織，湯米芬姆事後表示他身心「受到嚴重傷害」，本月向當地法院提告那間酒吧(Pacers Showgirls International)，控訴他們的保全人員強行介入，造成事態擴大而傷及芬姆。外頭起爭執的時候，店家也沒有報警解決，讓芬姆受困店內，最後欲取車時受傷。

教士球團聲明他們已知悉此事，表示湯米芬姆的傷勢預期可以完全康復。不過芬姆現在卻聲稱他的身體受到很大傷害，「影響他身為專業棒球選手的收入」。

今年32歲的湯米芬姆，去年季外從光芒被賣到教士，本季年薪790萬美元(疫情減薪之前)。他2018年在光芒保持好成績，但是球隊想省錢，雙方一路鬧到薪資仲裁庭，最後芬姆勝訴加薪到410萬美元。現在芬姆仍有仲裁資格，預計增加到800萬美元以上，但他本季表現不佳，這時候被刺了一刀難免會害怕身價下跌。☆未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)