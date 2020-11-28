成德高中在4強戰遇上衛冕軍平鎮高中，以1比3輸球，不過陣中「成德大王」王苡丞在9局下半對平鎮高中後援投手田勝文敲出陽春炮成為亮點，這也是他高中首轟，而總教練黃郁倫點名他以及外野手盧奕呈是明年有機會挑戰職棒的球員。

王苡丞因為使用火腿隊王柏融的應援曲，被暱稱是「成德大王」，他此戰表現不錯，3打數敲出一發全壘打，也攻下全隊唯一一分，他坦言其實沒想到會成為全壘打，「只想幫助球隊上壘，敲出去當下以為只是安打，沒想到變成全壘打。」

這是王苡丞的高中首轟，苦主就是近年青棒強權平鎮高中，他賽後也透露笑容表示真的很開心，而他認為這與黃郁倫教練來到成德後帶來的改變有關，「我們重量訓練有加強，每周練3、4天，之前大概一周練兩天而已，差滿多的，感覺對力量有提升。」

王苡丞此戰擔任一壘手，不過平常練習都是三壘手，在角落內野有穩定守備表現，他認為自己在黑豹旗每一場比賽都有安打，表現平穩是自認不錯的地方。

總教練黃郁倫點名王苡丞與盧奕呈是這批高三選手中最有機會挑戰職棒選秀的球員，「我帶隊短短3、4個月，他們力量、揮擊速度都有進步，看重訓能不能再加強力量。」王苡丞表示目前先以讀大學為目標，下學期如果表現好的話應該會出來選秀，尤其今日開轟後又帶給他更多信心，「希望這段期間把自己練壯一點。」

(中時 )