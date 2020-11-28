民進黨立委高嘉瑜繼房產風波後，又被台北市議員游淑慧、王欣儀、曾擔任北市府法規會主委的葉慶元接連爆料，2011年出訪歐洲時，拒絕公務拜會不斷吵著要逛街，脫隊買名牌，再度掀起各界關注。而她目前在政治人物網路聲量中，則是往前擠進第2名，超越第3名的行政院長蘇貞昌。

高嘉瑜近期曾感嘆房價高，租屋10年買不起房子卻被起底名下有房產。高後來解釋，議員年薪257萬，加上平常吃過期食品、不買名牌，才賺得起這些錢，因考量裝潢問題，接著又出示房間堆放雜物的雜亂照片，加深簡樸的形象，但也因此引發各界正反討論聲浪。

然而，根據網路溫度計《政治人物網路口碑排行榜》資料顯示，11月21日至27日止，第一名為總統蔡英文，網路聲量177,713篇，其次為高嘉瑜84,385篇，接著是蘇貞昌79,416篇。其中，高嘉瑜的整體聲量為10%正面、64%中立、26%負面。至於，立法委員網路聲量部分，高嘉瑜則是排名第一，其中正面為11%，中立64%，負面為25%。

另外，高嘉瑜針對近日引發的風波，她日前也在臉書吐露心聲，表示「我真的累了」，她認為有很多莫須有的指控，還有一堆來蹭聲量的人。昨(27日)更透露，自己瘦了3公斤，算是意外的收穫。

(中時新聞網)