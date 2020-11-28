南市警一分局員警劉佳原（右）、吳勇進（左）積極協助老婦，守住財產。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局東門派出所日前接獲金融機構行員通報，有民眾疑似遭詐騙情事，警方獲報後前往了解，發現有人疑似假扮外甥，詐騙老婦人7萬元現金，所幸警方及時趕至，才化解詐騙案。

南市巡邏員警劉佳原、吳勇進日前到場查訪後，該名傅姓婦人表示，其外甥以LINE來電，表示他日前在精品店購物尚未付款，因目前正值教召期間，人在營區無法匯款給商家，故請傅女先將7萬元購物款項匯款至其友人帳戶內，再經由友人代為處理該款項。

偽裝外甥的該名男子還誆稱，其手機號碼已更換，由於傅女一時未察、不疑有他，遂依其指示到銀行臨櫃匯款至指定郵局帳戶，經行員主動關懷提問時感覺事有蹊蹺，便通知警方到場協助了解。

經劉、吳2員耐心與傅女溝通，並針對詐騙手法逐一解釋、多番苦勸，同時向其親友聯繫取得「真外甥」聯絡電話，並親自查證確無此事後，才醒悟得知是場騙局，差點就陷入詐騙集團的「親情陷阱」，除了感謝警方鍥而不捨關懷勸阻外，也表示往後會更加小心。

第一分局呼籲，切勿相信網路社群上不明人士或不明來電之詐騙內容，若有遭遇前述類似狀況應立即「一聽、二掛、三查證」，並請立即撥打110報案專線或165防詐騙專線報案，以防遭詐騙集團假冒各種名義詐騙。

(中時 )