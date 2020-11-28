彰化建國科技大學進修部昨（27日）晚間舉辦迎新舞會，請來4名比基尼辣妹在台上熱舞，其中一名男大生還被辣妹拉至台上，在曝光的影片中可見該男大生坐在椅子上，4名辣妹不斷蹭他身體、搔首弄姿，最後他還被脫掉上衣，害羞地遮住下體，火熱畫面讓現場尖叫聲不斷。

建國科大男大生在迎新舞會上被辣妹拉至台上，辣妹在他面前大跳熱舞，他最後來被脫掉上衣。（圖／翻攝自PTT）

該迎新舞會由建國科大學生會主辦，舞會中有4名穿著性感的辣妹上台表演，表演過程還拉台下一名男大生上台，她們不斷圍繞該男大生跳熱舞，甚至將頭靠近對方下體附近，做出撩人動作，最後甚至將對方的上衣脫掉。該男大生過程中相當害羞，還不斷用手遮住下體。

建國科大男大生在迎新舞會上被辣妹拉至台上，辣妹在他面前大跳熱舞，他最後來被脫掉上衣。（圖／翻攝自PTT）

據了解，4位辣妹是表演團體「跳跳糖Pop Candy」，有在大甲媽遶境、廟會活動和大專院校的活動表演，此次到建國科大的火辣表演被人錄成影片發布在PPT上，引起軒然大波，許多網友都說「這是招生廣告嗎，想轉學了」，也有網友認為很多大學都會舉辦類似活動，火辣熱舞是很平常的。

建國科大男大生在迎新舞會上被辣妹拉至台上，辣妹在他面前大跳熱舞，他最後來被脫掉上衣。（圖／翻攝自PTT）

建國科大進修部主任郭坤煌解釋，活動之前學校要求學生會表演團體演出內容不能脫離學校常規，很遺憾的是表演團體為了炒熱氣氛脫軌演出，還半強迫性拉學生上台演出，當時在場的師生並不知情，演出內容確實不妥，校方今後會檢討，往後不得有類似行為。

(中時新聞網)