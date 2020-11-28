德國一家知名美妝品牌在台代理商的一名女經理，未具醫師資格，日前遭檢舉收費替同事施打流感疫苗，台中市衛生局獲報前往公司稽查，認定疑涉密醫行為，依違反醫師法送辦。

德國一家知名美妝品牌在台代理商，位於台中市負責業務的施美有限公司一名女經理，未具醫師資格，今年10月間卻私自收費，在公司內為同事施打流感疫苗，台中市衛生局接獲檢舉後展開調查。

台中市衛生局今天表示，經接獲民眾檢舉，本月初曾派員至涉案公司稽查，經查核現場未擺放疫苗或針具，且未發現未具醫師資格者執行醫療業務，但據公司員工表示，曾聽說某員工於公司內替其他員工施打流感疫苗。

衛生局指出，因施打疫苗需經由醫師專業評估，經調查涉案員工未具合法醫師資格，疑涉密醫行為，因密醫涉有刑事責任，調查後依違反醫師法，將女經理函移台中地方檢察署偵辦。（編輯：卞金峰）1091128

(中央社)