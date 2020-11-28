為祈求出海平安，基隆市每年農曆6月18日，於外木山舉行海上王爺文化祭慶典活動，是北台灣漁港年度重要盛事，已有百年歷史，基隆市文化局為永久傳承，向中央申請補助110年度民俗無形普查計畫，盼未來能登錄無形文化資產，議員張秉鈞也期許活動能擴大舉辦，帶動周邊觀光發展。
基隆中山區外木山協安宮王爺相當靈驗，備受當地漁村居民敬仰，俗話「落海靠媽祖，起岸靠王爺」，每年王爺誕辰日，漁民們會自發性組成數十艘海上遶境船隊，載著王爺出海遊江，只要進入漁港都會以繞行三圈進行淨港儀式，祈求國家風調雨順，庇佑漁民出海平安、漁獲豐收。
基市府產業發展處長黃駿逸表示，這項特殊的宗教儀式，已經有近百年歷史，幾十艘巡江船隻從外木山漁港出發，船隊途經基隆港、八斗子漁港等，遶行場面相當壯觀，吸引許多國人前來觀賞、體驗；基隆市文化局為傳承此文化，向中央單位申請補助110年度民俗無形普查計畫，更希望未來能申請登錄無形文化資產。
市議員張秉鈞表示，若順利登錄無形文化資產，不僅能讓「王爺文化祭」受到文資法保護，也能爭取編列經費維護、改善文物保存環境，活絡基隆觀光產業，將全力支持，此外，他也希望產發處可以做為主導單位，將文化祭結合地方美食或其它相關活動，吸引更多民眾投入，帶動周邊發展。
(中時 )
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