等了15年！淡海新市鎮即日起引進翡翠水庫水源 (戴上容攝)

淡海新市鎮近年有大量人口移入，然而淡水區水源不足，僅能依靠鄰近供水系統支援，新市鎮每逢修管、枯水期都面臨供水不穩問題，行政院2006年核定「淡海新市鎮區外供水計畫」引進翡翠水庫水源，內政部長徐國勇28日出席通水典禮表示，感謝各方努力，淡水新市鎮終於有乾淨、穩定水源。

徐國勇致詞，淡水區每日用水量高達9萬噸，而淡海新市鎮就佔了3分之1，感謝行政院長蘇貞昌核定「淡海新市鎮區外供水計畫」，讓居民有乾淨、穩定的水飲用，此項計畫使淡水區夏季枯水期還可支援鄰近的三芝、石門區用水，而淡水區擁有淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等交通路網連接雙北及北海岸，可望吸引大批移居人口進入。

營建署新市鎮建設組組長蘇崇哲表示，「淡海新市鎮區外供水計畫」由台北自來水事業處及台灣自來水股份有限公司共同執行，推動15年來遇到許多困難，包括台2線工程行經路段地下管線繁多、車流量大，曾遭路權單位停止核發挖掘許可、2010年配合台北市國際花卉博覽會暫緩工程、配水池設置遭居民抗爭等。

蘇崇哲表示，「淡海新市鎮區外供水計畫」採用專管將清水由新店的直潭淨水廠，經由台北市的大同加壓站、大度加壓站、新北市的淡海中繼加壓站，輸送至淡海新市鎮，總長約18.7公里，總經費73.8億元，其中由新市鎮開發基金補助37.5億元。

(中時 )