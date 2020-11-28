22日「秋鬥」遊行吸引超過5萬人參與，昨日（27）國民黨團在立法院祭出「豬內臟攻勢」，也讓不少沉寂已久的藍營支持者重拾希望。前台北市研考會主委、現任元智大學資訊管理學系教授周韻采表示，從「萊豬」與「關中天」兩大議題，可看出國民黨谷底反彈的跡象，因為民進黨「趕盡殺絕」的做法實在太超過，反而會促使藍營團結，更會激起「討厭民進黨」的心情。

周韻采接受香港媒體《中評社》訪問指出，萊豬是民生重大議題，像她這樣一個家庭主婦就會為此緊張，因為會擔心自己買到萊豬，就連上餐廳都會擔心吃到混了好幾種豬肉的食品，到底該怎麼分辨，以及新聞上屢屢爆發的黑心商家，都讓她無法放心跟安心。

至於《中天新聞台》被關台，周韻采指出，這不僅攸關大眾新聞及言論自由，藍營支持者更會認為民進黨是在「趕盡殺絕」；國民黨已經很可憐、很弱勢了，民進黨竟然還想要「斬草除根」，他們這麼做其實反而更將凝聚藍營支持者的心。

談到國民黨可望重生，黨內是否又會「群雄並起」？周韻采認為，現在去論2024年實在太早，因為2022年還有地方選舉，在2022年前國民黨內還有黨主席選舉，這些都是變數。此外，2022年黨主席選舉的意義，就在於要去建立2024年披藍袍出征的戰功，所以未來的「戰功」才是最重要的關鍵。

(中時新聞網)