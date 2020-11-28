久旱不雨大甲溪上游好渴 佳陽沖積扇見底乾涸 14:052020/11/28 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲溪上游缺水，佳陽沖積扇乾涸見底，露出河床淤砂。（楊國禎提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年無颱風侵台，加上秋冬乾旱，大甲溪上游的德基水庫水位創40年新低紀錄，並浮現小島及水底沉木。生態學者楊國禎近日前往梨山，發現佳陽沖積扇溪水也乾涸了，忍不住發文驚嘆「德基水庫見底了！」 對此台電大甲溪電廠表示，德基水庫主要提供發電及灌溉用水，作業規線是1366公尺，今日上午7點水位為1369.03公尺，目前發電暫不受影響，但若再不降雨，休耕可能擴及台中。 (中時 ) #水庫 #德基水庫 #大甲溪 #水位 #發電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 承諾不搶農用水 大安大甲溪聯合輸水環評初審通過 17:002020/11/10 生活 上游屠宰場疑偷排廢水 苑裡虎尾寮驚見大量死魚 18:342020/11/04 寶島 棉花供給吃緊 南紡營運回溫 04:102020/11/28 證券．權證 好長官、好弟兄 蔣正志人緣佳 04:102020/11/18 焦點要聞 春節孝親補助又挨轟 林佳龍回應了 17:092020/11/17 生活 救產業 交通部推5柴火幫國旅保溫 15:192020/11/10 財經 交部燒5把火 幫國旅保溫 04:092020/11/11 財經要聞 台灣權王－財報佳 儒鴻聚陽目標價調升 04:102020/11/16 證券．權證 翻到5年前好市多架上中衛口罩 網見價格嘆：回不去了 00:222020/11/06 生活 面板、太陽能大翻身 謝金河曝3慘業只剩它還在拚 08:002020/11/04 財經 寶島熱門新聞 嘉義市獲衛福部「109年台灣健康城市」3獎 市警局唯一獲獎警政 - 寶島 「個資冒用、帳戶凍結」詐騙老把戲 南市警阻詐 - 寶島 百萬分一的機率！嘉義漁戶養出黑白相間「色違」鰻魚 - 寶島 台南城市音樂節、森山市集本周南美館登場 交通管制看這邊 - 寶島 安西府萬神齊聚 盛大道教科儀祈福除疫 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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