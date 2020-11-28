今年無颱風侵台，加上秋冬乾旱，大甲溪上游的德基水庫水位創40年新低紀錄，並浮現小島及水底沉木。生態學者楊國禎近日前往梨山，發現佳陽沖積扇溪水也乾涸了，忍不住發文驚嘆「德基水庫見底了！」

對此台電大甲溪電廠表示，德基水庫主要提供發電及灌溉用水，作業規線是1366公尺，今日上午7點水位為1369.03公尺，目前發電暫不受影響，但若再不降雨，休耕可能擴及台中。

(中時 )