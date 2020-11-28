警一分局員警朱晉廷（左起）、廖晏霆、薛新瀚等人積極關懷老婦，溫馨居家守候。（南市警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局莊敬派出所員警朱晉廷、廖晏霆、薛新瀚等3員，24日18時許接獲110通報，於東區小東路254巷內，有老人於家中摔倒，亟需警方前往協助。朱、廖、薛等3員趕赴現場後，發現一名年邁老奶奶坐在家中地板無法起身，因老嫗面色痛苦，警員朱晉廷立即通報119救護人員到場協助，員警廖晏霆、薛新瀚則先行檢視老婦人身體無礙後，再扶起身至沙發歇息。

據了解，該名80歲的蔡姓老嫗平時獨居，當時因要自行上廁所，途中體力不支腿軟摔倒，然後就無力起身，只能靠著些微餘力，慢慢爬行撥打電話報警。119救護人員到場初步檢視後，老婦無異狀，警方也依老婦口述撥打電話給其女兒，告知事情原委，並請其返家照顧母親。此外，員警擔憂老奶奶在家等候時，會有其他意外發生，遂陪同在旁聊天並安撫情緒，直至家屬返家照料。

老婦家屬返家後，除了頻頻向警方致謝，也感謝員警主動積極關懷，體現「老吾老以及人之老」與親民愛民、積極為民服務的精神。

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