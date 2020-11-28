109年地價稅繳納期限至11月30日止。台中市政府地稅局28日提醒民眾按時繳納，若超過期限每逾2日將按應納稅額加徵1％滯納。地稅局說，今年度提供多元繳稅方式，四大超商代收稅款限額從2萬元提高到3萬元，並開放使用「實體信用卡」、「行動支付」等，非現金支付工具繳納稅款，提醒民眾按時繳納。

地稅局表示，民眾除可至代收稅款金融機構，也可持自然人憑證、健保卡或工商憑證，至四大超商多媒體資訊機列印單據繳費；民眾也可免出門以信用卡或存款帳戶轉帳、約定帳戶扣款，或透過地方稅網路申報作業網站( https：／／net.tax.nat.gov.tw )或APP繳納稅款，輕鬆在家完成報稅。

地稅局指出，民眾只要在12月2日前使用指定行動支付APP繳稅，包括台灣行動支付、ezPay簡單付、高銀行動e點通、三信行動Plus、玉山Wallet、i繳費、中國信託行動銀行Home Bank及8大公股銀行之行動網銀，即可參加抽獎，獎品包括氣炸鍋及500元禮券。

地稅局提醒，若民眾未收到稅單，可利用「視訊發證補單宅配便」服務，透過加地稅局LINE ID：taichungtax2或Skype 搜尋：台中市政府地方稅務局電話客服中心，便可在上班時間透過視訊功能補發當期稅單，過程僅需10分鐘。

地稅局強調，民眾應按時繳納，若超過期限繳納，每逾2日將按應納稅額加徵1％滯納金，相關資訊可利用免費服務電話 0800－000321 或04-22585000按1轉全智慧客服中心洽詢。

(中時 )