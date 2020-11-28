公視27日舉行「2020戲劇孵育計畫發表暨媒合會」，發表8個開發項目，其中備受矚目的《我們與惡的距離2》，將由大慕影藝製作人林昱伶、編劇呂蒔媛與導演林君陽原班人馬鐵三角再度合體。呂蒔媛透露，目前已完成田調，預計明年2、3月完成劇本，明年第三季開拍。

公視也感謝CATCHPLAY、HBO華納齊力做響《與惡1》的IP，強調第二季將有更好的製作和內容，需要更多資金投入，除優先與CATCHPLAY、HBO華納洽談，也將開放更多非平台投資合製，讓《與惡2》超越《與惡1》。

昨發表的8項作品，包括《綠島先生》、《化外之醫》、《地獄催淚部》、《詭計居》、《無色革命者》、《我們與惡的距離2》、《婚姻結業式》、《總統命相館》等，現場近百家投資方、平台業者參與，反應熱烈，公視也盼此8個極具發展潛力的項目，未來透過IP銷售、合資等不同方式孵育成功，為台灣影視產業開拓不同的可能性。

《綠島先生》由王傳宗、鄭婉玭編劇，故事描述1950年代一群台灣菁英被關進「亞洲惡魔島」—綠島，在監獄中異議分子醫生們不只機智生活，還克難救人的故事。歷經第一期孵育計畫後修正為8集劇本，現已獲文化部109年度電視節目製作補助案2000萬輔導金補助，率先拿到第一桶金。而電影長片《紅衣小女孩》導演程偉豪所參與編劇的恐怖驚悚類型的《詭計居》，也已受到平台的關注。

《綠島先生》製作人鄭凱駿。（公視提供）

曾與公視合作新創電影短片《伊菲基妮亞之夜》、《蝴蝶》的西班牙籍導演文二北投，會中則發表了刻畫近未來末世反叛、青春愛情的《無色革命者》；此外還有《年尾巴》短片導演楊婕，則與李權洋、陳芳齊共同編劇的奇幻黑色幽默職人劇《地獄催淚部》；編劇劉殿潤以探討中年婚姻問題的《婚姻結業式》及由鏡文學作家董成瑜原創，加上王玉琪、陳佳敏兩位編劇，共推創作的單元連續懸疑推理劇《總統命相館》，都是新穎、有趣的題材，非常吸睛。

《無色革命者》導演文二北投。（公視提供）

而近年來台劇重要推手的湯昇榮也與編劇團隊發表《化外之醫》，該劇已獲得電視劇本創作獎，藉由越南籍密醫為主角，企圖翻轉歧視的小人物，從台灣社會底層，窺探難以直視的灰暗角落。湯昇榮信心滿滿地表示藉此瞄準最有潛力的影劇市場—越南，打開對影視市場的想像。

參與《化外之醫》的製作人湯昇榮。（公視提供）

公視戲劇孵育計畫透過劇本徵選，入選後1年時間由公視及劇本顧問陪同，共同孵育劇本，盼能撰寫出據市場性、拍攝可行性的劇本及企劃案，創作出具有國際市場競爭力及台灣文化涵量的優質電視劇。

公視代總經理徐秋華昨表示，第一期孵育計畫中，《火神的眼淚》已與myVideo合作，另一部《四樓的天堂》也將在明年推出，今年的戲劇孵育題材更為多元，可能性更高，因此更期盼能集合眾人之力，將好的作品孕育出來。

(中時 )