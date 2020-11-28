警一分局員警周文彬（左）、邱燈坤（右）積極阻止詐騙案件。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

又是假冒政府機關人員詐騙！台南市1名男子27日接到一通電話，歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異，直奔轄區派出所詢問，員警識破詐騙手法，成功攔阻詐騙案。

南市警一分局東寧所員警周文彬、邱燈坤27日12時許，接獲王姓民眾至所報案表示，疑似接獲電話詐騙情事，尋求警方協助。王男表示，上午在家中接獲1通未顯示來電號碼電話，對方自稱是165反詐騙專員，向王男誆稱其個資外洩遭人冒名，申辦電話後未繳納通話費，且有犯罪份子將贓款匯入某銀行帳戶內，遂要求王男將名下銀行帳戶存款先行提領，並等待下一步指示，否則名下所有銀行帳戶將遭凍結。

王男聽聞後，當下驚慌失措，擔憂其各銀行帳號如真遭凍結，生活開銷將諸多不便，遂急忙到銀行將存款36萬元全數領出，之後便趕緊到派出所諮詢。

經派出所周、邱二員了解事情始末後，直覺這是典型的網路詐騙手法，並告知類似的詐騙手法，且多有社會新聞真實案例，王男經過員警詳細解說後，驚覺自己一時失察，陷入對方話術而險遭詐騙。事後，警方護送王男將其現金36萬元存回銀行帳戶，結束一場虛驚。

東寧所所長胡宜智表示，如有民眾遇到此狀況，須保持冷靜、查明清楚莫慌張，接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或親自到轄區派出所詢問，千萬不要依照對方電話所言，前往ATM操作或交付現金給不法人士，以免受騙上當。

(中時 )