歹徒假冒帥哥美女，以甜言蜜語欺騙被害人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名50歲蔡姓工程師，9月底遇到一位自稱王小姐的女子主動加他的Line，王女表示，兩人若要深入交往或日後結婚，都需要不少資金，慫恿蔡男加入一個虛擬貨幣Line投資老師群組，購買目前熱門話題的虛擬貨幣。

王女一直鼓吹蔡男多投一些錢進去，從10月中旬至11月初，蔡男以銀行信用貸款了165萬元，陸續分成4筆匯入王女指定的銀行帳戶以購買虛擬貨幣，直到蔡男11月10日要將虛擬貨幣出金時，對方遲遲沒有動作，推說公司尚在作業中需稍待幾天，但蔡男15日發現該網站已關閉，Line投資群組已解散，也無法與王女取得聯繫後始知受騙上當。

刑事局分析近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過臉書、私人Line及其他交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，然通常被害人投入大筆金錢後，方發現該網站已無預警關閉人間蒸發！

警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

(中時 )