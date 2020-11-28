花蓮縣玉里鎮1名16歲古姓少女，本月25日離家至今就失聯，她的姊姊臉書貼文向妹妹親情喊話：「妳可以出去玩，可以睡朋友家，但不能失聯⋯⋯」，也拜託妹妹朋友同學一起找人。警方接獲報案進行協尋，據悉，到了今天下午2點左右，少女已經和家人聯絡報平安。對於這4天住哪和誰出遊？警方說未成年不便說明，但正清查了解中。

少女姊姊在「花蓮爆料王」臉書貼出尋人啟事，表示妹妹就讀高中，與家人失聯到今天已是第4天，家人透過各管道與她聯繫，但音訊全無，不管她是否是自己離家出走，因為她未滿18歲，會有安全上的疑慮，希望各位多多幫忙。

文中也厲言告誡，「如果有包庇她縱容她不勸導她與家裡人聯絡的同學朋友，我也先告訴你，你已經犯法了，若她人在你那裡，請你告訴她與家裡人聯絡。」貼文一出，引發網友熱議，有朋友在下方回應「怎麼又搞失蹤了」，少女似乎並非第一次離家。

警方表示接獲少女家屬報案後，通報轄區派出所多加留意，並向就讀學校、同學訪查，據了解，在文章貼出後，少女今天中午已與家人聯絡報平安。但離家這幾天到哪裡？跟誰一起，是否有觸法疑慮？因少女未成年，警方表示正清查。

(中時 )