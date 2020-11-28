國內今日新增9名境外移入個案，8名自印尼入境的移工中，有4人來自同一訓練所。中央流行疫情指揮中心擬再暫緩1家仲介公司移工來台，預計稍晚做出決定。

發言人莊人祥表示，目前為止，政府認可的仲介公司有186家，其中暫緩來台的仲介公司有6家，由於案641-644來自同一訓練所，可能稍後會做出暫緩這一家仲介公司移工來台的決定。

根據統計，近期入境台灣的印尼移工有增加趨勢，今年10月共有1885人來台，11月則有2668人來台。

(中時 )