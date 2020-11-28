4確診移工來自同訓練所 指揮中心擬再暫緩1仲介公司來台 14:202020/11/28 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案案641至644來自同訓練所，指揮中心擬再暫緩1仲介公司來台。（資料照，范揚光） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今日新增9名境外移入個案，8名自印尼入境的移工中，有4人來自同一訓練所。中央流行疫情指揮中心擬再暫緩1家仲介公司移工來台，預計稍晚做出決定。 發言人莊人祥表示，目前為止，政府認可的仲介公司有186家，其中暫緩來台的仲介公司有6家，由於案641-644來自同一訓練所，可能稍後會做出暫緩這一家仲介公司移工來台的決定。 根據統計，近期入境台灣的印尼移工有增加趨勢，今年10月共有1885人來台，11月則有2668人來台。 (中時 ) #仲介公司 #來台 #印尼移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駐美代表處爆9人確診 指揮中心急視訊蕭美琴教防疫 14:322020/11/27 生活 綾瀨遙2連霸 惹人愛冠軍 04:102020/11/28 娛樂新聞 感恩節網購激增 電商龍頭亞馬遜豪發145億犒賞員工 08:542020/11/27 財經 今新增9境外移入！2天爆23確診 指揮中心下午2時說明 10:062020/11/28 生活 勞動部明年開放移工報考技術士 3職類可申請外語輔助 11:292020/11/28 生活 延長抗旱能力 後龍溪伏流水緊急取水工程預計明年1月底完工 17:092020/11/27 寶島 名人幫洗錢1／警搗破愛情交友詐騙水房 「酒吧界米其林」老闆被捲入 10:262020/11/28 社會 買預售屋前先付訂 竹縣消保官開出120萬罰單 15:462020/11/27 財經 建碁調體質 聚焦疫後商機 04:102020/11/27 證券．權證 又見毒班機 超級傳播者1傳12 04:102020/11/28 焦點要聞 生活熱門新聞 她逛好市多見1夯品「只剩2位數價格」秒掃貨 網驚：以前要3倍 - 生活 好市多美牛含萊劑 她驚「現在才知道」 4千人灌爆留言 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 才嗆聲要1打35陳柏惟卻被秒殺 網友現作一張梗圖100分 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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