口罩神將團表演。（張毓翎攝）

獲聘為神將團榮譽團長的縣長翁章梁形容神將戴口罩宣導防疫，非常有創意。（張毓翎攝）

嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟打造了全台第一支彩色口罩的神將團，全團大大小小神將共20尊，28日正式亮相時，獲聘為神將團榮譽團長的縣長翁章梁形容神將戴口罩宣導防疫，非常有創意、宣傳效果100％；而為響應政府秋冬防疫新措施，廟方將舉辦為期1個月的《除疫拚經濟．歡喜財神祭》系列活動。

今年為新冠肺炎疫情肆虐的一年，嘉義歡喜財神廟為祈願大家能一掃陰霾，奉濟公禪師、五路財神聖諭，舉辦為期1個月「除疫拚經濟．歡喜財神祭」系列活動。廟方將神將團濟公禪師、趙康溫馬、五路財神、千里眼順風耳、三太子等神將，戴上各式顏色的口罩，為系列活動暖身。

嘉義歡喜財神廟12月1日起，陸續推出圓夢銀行發財金、元寶金牌擲杯競賽、歡喜神燈啟用典禮及消災除厄、迎富賜財法會斗。廟方表示，從12月1日到明年1月2日，於金殿擲杯取得發財金卡，明年1月3日憑金卡於廟埕，可參加進行競杯決賽，除首獎8萬8000元外，更將送出58個金元寶，為信眾加持拚經濟正能量。

廟方還特製獨創的「財神罩我」口罩，送給今日現場香客，希望大家努力拚經濟的同時，還有財神「罩」；翁章梁說，秋冬是流行性感冒好發季節，秋冬防疫專案12月1日實施，進入特定場所或者無法保持安全距離的地方，一定要戴口罩，防疫最好的方法就是保護自己，請大家一定要配合並「記得戴口罩」。

(中時 )