新竹區漁會、新竹縣政府、竹北市公所等單位28日於竹北拔子窟烏魚養殖場，舉辦「烏金回游饗樂慢活」烏魚文化季活動，吸引不少民眾共襄盛舉。（莊旻靜攝）

烏魚養殖業者研發多種除了烏魚子以外的加工食品，包含烏魚鬆、烏魚一夜乾、烏魚醬等。（莊旻靜攝）

烏魚養殖業者研發多種除了烏魚子以外的加工食品，包含烏魚鬆、烏魚一夜乾、烏魚醬等。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市拔子窟為北部知名的烏魚養殖區，九降風起也使在地烏魚具有獨特風味，今年產量估計13萬尾，受到疫情影響，價格略跌，烏魚子價格與去年相比則持平，為了增加推廣銷路，養殖業者也將烏魚子製成一口吃、烏魚鬆、烏魚醬等，延長賞味期限。

新竹縣養殖面積約60公頃，多數都是小規模的養殖戶，新竹區漁會總幹事童錦杰表示，每條烏魚養成至少需要3年，今年又受到疫情影響，市場面臨停滯，烏魚價格也略為滑落，加上養殖人力老化、人事成本增加，對於養殖業者生計也造成影響。

福樂休閒漁村漁場主人郭宮寶曾擔任烏魚子產銷班班長多年，他指出，由於竹北為全台烏魚子盤價最早開出的地區，也具有指標性，今年與去年價格相差不大，且品質俱優，歡迎民眾可就近選購。

郭宮寶為延長烏魚賞味期限，近年研發出一口吃、烏魚醬、烏魚鬆、烏魚一夜乾等產品，提供消費者多元吃法，品味烏魚的風味。新竹區漁會、新竹縣政府、竹北市公所、新豐鄉公所等28日拔仔窟烏魚養殖區，舉辦新竹縣烏魚產業文化推廣活動，也同步呈現烏魚、烏魚子及各式加工產品。

新竹縣政府農業處長范萬釗表示，新竹因氣候有九降風，孕育出新竹烏魚子的獨特風味，也曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子2大獎，縣府、水試所及防治所等，也積極輔導推動烏魚產銷履歷建置、產品生產溯源、採捕前藥物檢驗、AI智慧管理、無毒環境、生態養殖法等措施，讓大眾吃得安心。

(中時 )