雲林縣台西鄉安西府「七朝清醮祈安護國」系列活動，舉辦盛大道教科儀祈福除疫。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉信仰中心安西府，為了祈求新冠肺炎疫情早日消退，舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」系列活動，除了超過萬尊神像齊聚，也請來雲嘉地區資深道長張澤丕率10餘名徒弟，依古禮科儀為國人祈福除疫。

台西鄉五條港安西府為張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈國內外已2萬餘處，針對新冠肺炎疫情延燒，張李莫千歲特別諭示本月22至30日舉辦連續9天大醮科儀，各地分靈、友廟紛紛迎請神尊至安西府安座，一起為國人祈福除疫。

安西府依古禮進行「啟建金籙太上覃恩祈安護國七朝清醮大典」，特別邀請嗣漢天師張澤丕道長擔任主醮道長，張澤丕道長為張天師第64代傳人，共有14名徒弟，此次率眾徒弟共同主持科儀，規模盛大例年罕見。

安西府文宣組長丁仁桐指出，張、李、莫千歲為唐朝忠臣良將張巡、李泌、莫英，其忠烈參天、天地同感，後人因而立廟供奉，200餘年來消災除瘟，保佑無數信眾，期盼此次建醮能感應天地，讓疫情早日消退。

(中時 )