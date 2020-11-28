我國今（28日）新增9例境外移入，8人為印尼移工，其中1名移工（案648）為指揮中心針對10月已入境、但近日被暫緩來台的4家印尼仲介，回溯採檢時被發現的確診者。該案入境迄今無症狀，已匡列3位接觸者，其中1人有症狀已就醫採檢，其餘2人自主健康管理。
指揮中心表示，自11月20日起暫緩4家印尼仲介公司之仲介移工來台，並針對10月已入境之該4家公司仲介產業移工共30人進行回溯性採檢，共採檢27人，其中案648於11月27日採檢，因檢出陽性於今日確診；其餘26人皆為陰性。
指揮中心指出，案648為印尼籍20多歲男性移工，今年11月15日來台工作，入境至檢疫期間均無症狀。匡列3位接觸者，均為防疫旅宿工作人員，其中1人有症狀已安排就醫採檢，其餘2人無症狀，列為自主健康管理。
有鑑於印尼新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心位維護國內防疫安全，自11月20日起陸續暫緩部分印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作；截至目前我國共暫緩6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，該6家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。
(中時新聞網)
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