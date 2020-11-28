行政院長蘇貞昌昨在民進黨立法院黨團護航下，終於上台完成施政報告，國民黨團不滿灑豬內臟抗議，民進黨團總召柯建銘昨批評，國民黨在黨主席江啟臣帶領下逐漸幫派化、義和團化。對此，江啟臣今回應，柯對國民黨從來沒好話，當柯講這樣的話，代表國民黨做對了。柯建銘則說，很意外江啟臣這樣講，代表國民黨到現在還沒清醒。

針對國民黨團昨在議場內丟豬內臟抗議，柯建銘昨率民進黨團幹部舉行記者會譴責，柯建銘批評國民黨在江啟臣帶領後，逐漸幫派化、義和團化，造成國家運作沒有好的監督力量，這是國家最大危機。

面對江啟臣今回嗆，柯建銘會講這樣的話，代表國民黨做對了，柯建銘說，「我很意外江啟臣這樣講」，竟然到現在還沒清醒，不清楚在做什麼事情，這樣在國會殿堂杯葛是對的嗎？

柯建銘說，國民黨杯葛院會不僅沒策略性，也沒把扮演的角色說清楚，整天拿道具豬進來杯葛蘇院長施政報告並備質詢，尤其是「秋鬥」遊行後仍不給總質詢，放棄挑戰執政黨官員問倒的機會，國民黨應該徹底反省檢討。

柯建銘強調，立委職權就是監督政府、修法及審預算，國民黨這段時間讓立法院空轉，這樣胡鬧國會，影響其他立委總質詢，如何讓人民對國民黨有期待，請江啟臣回頭是岸。

(中時 )