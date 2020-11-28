劉德華監製及主演的電影「熱血合唱團」，並首次在劇中擔任「指揮家」的角色，片中角色十分嚴厲被稱「鐵血」，卻為了帶一群迷失方向的孩童找回正軌傾盡全力，勤勉鼓勵孩子們努力追夢，但礙於疫情無法親自來台宣傳，卻特別寫了一封情感豐沛的「家書」獻給台灣觀眾，還錄了一段短影片，希望大家可以從這部《熱血合唱團》，同樣也找到自己的「聲音」。

劉德華表示無法來到台灣與觀眾分享拍片心得，期望透過一封親筆寫的家書表達感情，家書中提到「在成長的過程中，都會遇到惡意，被誤解、被打擊」，「最後，我們卻忘記了怎麼愛自己」，呼籲所有人要先學會愛自己，更慷慨激昂寫下「如果你很難過，就大聲唱出來」，與片中嚴厲卻充滿愛的指揮家「嚴老師」形象不謀而合。

劉德華寫給台灣觀眾的親筆信。（圖／双喜電影提供）

而此次特映會邀請到台北愛樂文教基金會暨台北愛樂合唱團音樂總監古育仲，他要廳內現場指揮所有合唱團的團員齊發聲，沒想到呈現效果驚人，更是全台首度合唱團於影廳內，由國際知名指揮家領導發聲合唱，由於表演太精彩，還不斷有人高喊安可。

《熱血合唱團》講述一名華裔指揮家「嚴老師」帶領一群迷惘的孩子追夢，透過歌唱找回自己的價值，也是天王劉德華繼桃姐後再度挑戰監製及主演的電影《熱血合唱團》，更是華仔疫情後首部於大銀幕現身的作品。

(中時新聞網)