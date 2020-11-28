電影劇組勤跑映後座談。（摘自臉書）

金馬影后陳淑芳與徐若瑄、謝盈萱、孫可芳主演的新片《孤味》上映22天，口碑不斷，27日全台票房破億，成為2020年首部破億的台灣電影，也是今年最賣座的國片。該片改編自導演許承傑自家的真實故事，他在第一時間就在臉書激動寫道「阿嬤，我們做到了！」陳淑芳戲中飾演他的外婆，戲外2人感情更情同家人，他一早就傳喜訊給陳淑芳，2人互道恭喜，她開心感激地表示：「真的很謝謝大家喜歡孤味。」

徐若瑄首次做電影就成了「破億」監製，此外日前電影與唱片宣傳兩頭燒讓她格外有感觸，在臉書上PO上罕見全家福，感謝老公、家人和幕前幕後的工作夥伴，「最後謝謝最辛苦的徐媽媽，一個人把我們3個拉拔長大，雖然我們在父親缺席的環境下長大，但在您充滿愛的灌溉下，相信我們三個沒有讓您失望⋯我愛您」。

下週一（30日）片商也將在台北舉辦票房慶功會，包括丁寧、陳姸霏、于子育都將加入同慶，開心分享票房熱賣心情，現場主創團隊也將示範做片中經典料理「炸蝦捲」，並親自發送限量400份蝦捲回饋影迷。《孤味》全台上映中。

(中時 )