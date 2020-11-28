行政院長蘇貞昌27日前往立院進行施政報告，藍綠兩黨立委一度上演全武行，放話要「1打35」的基進黨立委陳柏惟（中）在出手攻擊立委鄭天財後，即遭立委林為洲（右2）架住脖子拖出主戰場。（杜宜諳攝）

向國民黨放話要「1打35」的基進黨立委陳柏惟，27日在立院突襲藍委鄭天財，反被立委林為洲鎖喉反制，畫面曝光後，瞬間掀起網友瘋傳。而在上屆立委選舉與陳柏惟競選的對手前立委顏寬恒，也在臉書喊話，「把國民黨立委都打死了，那又如何，人民依然是最後的輸家」。貼文曝光後掀起不少網友討論，有人在批踢踢留言寫道，「顏市長說的才是真的，3Q變QQ」、「3Q跟浩宇真的可以結拜了」。

尷尬！ 顏寬恒臉書嗆陳柏惟 現實碰頭「零互動」

顏寬恒罕見在臉書擷取一段陳柏惟25日直播、立法院衝突的片段，並寫下「柏惟：就算你再能打、再會打，打贏了、把國民黨立委都打死了，那又如何，2300萬人的健康還是犧牲了，人民依然是最後的輸家。」

不少網友見狀後，則是在批踢踢討論該篇臉書貼文，並留言寫下，「下屆顏要輾壓陳了」、「顏仔中肯」、「這次顏恆寬到是講話很得體」、「有點中肯」。

另外，也有人好奇陳柏惟下屆選舉狀況會如何，有人則認為「要看對手是誰、當時社會實況如何」，但也有人直言，「話說3Q為了選區做了什麼？」「一定一堆會吐回去」。

(中時新聞網)