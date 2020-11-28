Maradona's leg broken by Goikoetxea in 1983.

阿根廷球王馬拉度納(Diego Maradona)去世之後，當年的老對手古柯查(Andoni Goikoetxea)亦推文哀悼：「我真的非常傷心，他是天降的足球奇才。」馬拉度納1983年在西甲比賽期間，遭到畢爾包競技的古柯查從後方鏟斷左腳踝，被後人稱為「西班牙足球史上最凶殘的犯規」。

當時沒人追得上馬拉度納的速度，也夾不掉他的球，古柯查的行為被砲轟極度缺乏體育精神，從此被媒體稱呼為「畢爾包的屠夫」。馬拉度納所屬的巴塞隆納總教練氣得要求把古柯查終身禁賽，結果只判罰10場。

事發後兩年，巴塞隆納與畢爾包競技在國王盃決賽狹路相逢，畢爾包1比0獲勝，賽後兩隊大打出手，古柯查又趁亂踢了馬拉度納一腳，被禁賽7場。鑄下大錯的古柯查至今留存著自己鏟傷馬拉度納時所穿的足球鞋，供放在家中的玻璃櫃。

英媒BBC指出那個年代的足球非常野蠻，不像今日擁有那麼多規則保護，甚至讓人可以整天假摔。馬拉度納曾表示，現代的大球星包括梅西(Lionel Messi)在內都該感謝他，若非他當年受到那麼多傷害，業界也不會一直修改衝撞規則。身高只有165公分的馬拉杜納在肢體碰撞中非常吃虧，他後半生都抱著傷痛度日，間接導致後來被藥物淘空了身體。☆珍惜生命，遠離毒品！

(中時新聞網)