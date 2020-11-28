張文綺近日在臉書分享受洗照，與師弟紀詠勳同框受洗，意外讓相差5歲的姊弟戀曝光，她對外透露兩人交往1年多分手4次，但現在感情穩定，彼此都見過雙方家長。她近日錄沈玉琳主持的民視《玩命街頭》，節目一開始，她就帶著沈玉琳做重訓、瑜珈，讓他大喊吃不消，還喊話要「拒錄」離開現場，沒想到此時教練一句：「等下的動作會增強性能力。」他態度立刻大轉變，歡喜加入「提壺」訓練行列。

張文綺還夥同助理主持蘿拉、教練，把沈玉琳壓在跳床上要做「床上運動」，兩人在跳床上瘋狂蹦跳，讓橫躺的沈玉琳不斷在跳床摔來摔去，他忍不住佯裝哭喊：「有人在虐待老人啦！」沈玉琳隨後帶隊到美食店享用號稱吃了會上癮的「鴉片粥」，吃完美食，他帶著張文綺到銀髮族聚會的「聯誼音樂坊」，她忍不住抱怨，「帶我來這邊幹嘛？」沈玉琳才解釋：「要有好姻緣，和諧家庭生活要從公婆下手，先來預習跟公婆們的互動。」

張文綺（左）與師弟紀詠勳戀情曝光。（摘自臉書）

張文綺和助理主持蘿拉為了人生的幸福，和老伯伯玩起「海苔傳情」的聯誼遊戲，不料他們卻吸吹不分，不斷近距離突進猛含，讓張文綺、蘿拉崩潰大叫，最後詢問下才得知他們的兒子都已結婚，被沈玉琳笑評：「今天真是胡鬧一場。」

(中時 )