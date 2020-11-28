600名學生，未來將持續擴大輔導策略，結合業界所需，以產官學三力，翻轉學生未來！（靜宜大學提供）

靜宜大學「1=3」輔導計畫，成效獲肯定，由校長唐傳義與蔡陽明代表接受教育部長潘文忠頒發感謝狀。（靜宜大學提供）

3461地區服務計劃副主委蔡陽明說，扶輪社年度主題「扶輪打開機會」，與靜宜「1=3」計畫不謀而合！藉此拋磚引玉，結合各界資源，讓扶輪社的愛，為社會注入更多心力。（靜宜大學提供）

「國際扶輪社」長期協助靜宜大學推動「1=3，一份愛、三份力量」弱勢學生輔導計畫。3461地區服務計劃副主委、台中港東區社前社長蔡陽明說，扶輪社年度主題「扶輪打開機會」，與靜宜「1=3」計畫不謀而合！希望扶助學生安心就學、點亮夢想希望；藉此拋磚引玉，結合各界資源，讓扶輪社的愛，為社會注入更多心力。

一起攜手靜宜，讓愛傳愛！靜宜校長唐傳義感謝國際扶輪社、靜宜校友、企業廠商及校內外恩人的支持與響應，讓該校推動的「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，每年能嘉惠超過1,600名學生。未來校方將持續擴大輔導策略，結合業界所需，以產官學三力，翻轉學生未來。

公益行善及社會服務是國際扶輪社的宗旨！與靜宜大學淵源深厚，目前擔任靜宜校務顧問的蔡陽明說，扶輪社是由事業、專業及社區領導人所組成的世界組織，並積極投入各項公益及人道關懷服務。「3461地區」包括台中市區、山線、海線，及苗栗苑裡與通霄等。

蔡陽明指出，透過靜宜「1=3」計畫，也呼應了扶輪社年度主題「扶輪打開機會」，將服務理念付諸實踐，扶助弱勢學生安心就學！期望被照顧的學生，未來學有所成，也要關懷弱勢，回饋學校與社會。長期響應「1=3」計畫的靜宜傑出校友、台中港東區扶輪社王清章說，能協助經濟困難的學弟妹度過難關、安心就學，格外有意義！

靜宜大學秘書長簡義信指出，該校推動的「1=3，一份愛、三份力量」弱勢學生輔導計畫，由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓一份愛心，發揮三份力量。

簡義信說，靜宜「1=3」計畫，不僅給予學生補助，更積極提升專業訓練與學習。他推動的營運基地「主顧咖啡」，教導學生烘焙、沖泡咖啡及麵包甜點等研發技能，並提供實作場域，由學生自主經營，以學習取代工讀，在完成學業同時能習得一技之長或第二專長，有助未來就業或創業。「主顧咖啡二館」即將開幕，將呈現更專業及嶄新的多功能中心！

(中時 )