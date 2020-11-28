高雄市一名朱姓女子幫休克女同事做CPR，事後卻遭同事指責，造成肋骨瘀青、心律不整等甚至揚言提告，讓她相當寒心；此事在網路上發酵，事隔4天後，該同事私訊她致歉，連說3次對不起，因為自己懷孕情緒不穩定，壓力大才會惡言相向；但朱女仍要求同事公開道歉，因為同事先前的言論已關係到EMT（中華緊急救護技術員協會）的尊嚴。

朱姓女子表示，她日前在沒有AED（心臟去顫器）情況下為同事做CPR將近15分鐘，成功救回同事後，事後卻遭同事控訴胸部、手部出現傷口，讓她相當氣憤好心沒好報，事後她解釋因為同事作人工受孕，好不容易懷孕，為了怕造成憾事才會救，此事在網路上引發熱烈討論，沒想到事隔4天後，該同事一改態度向她致歉了。

女同事被CPR救回後竟告對方傷害，4天後她私訊對方致歉，但對方不領情，要求公開致歉。（圖／翻攝自爆料公社）

朱姓女子在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」再度發文，她收到同事的道歉私訊。女同事表示，她很感謝朱女用CPR救了她，她因為做試管嬰兒精神壓力過大，口氣不好，一時不理智說氣話要告朱女，造成朱女的困惱非常抱歉，她現在因為孕吐一直進出醫院，心理、身理都快負荷不了，她在文章中寫下3次對不起。

不過朱姓女子面對同事的道歉仍不領情，她認為同事應該公開道歉，因為這件事情已經嚴重影響全國人民對於急救的想法了，「他們也不想去學以及去複訓跟上課，就算有學過CPR再也不會出手，認為打電話叫119就好」，她認為女同事應該登報、拍影片或是招開記者會道歉，「不是我不原諒妳，而是這已經關係到我們EMT的尊嚴了！」

(中時新聞網)