台灣昨新增14名新冠肺炎境外移入確診案例，其中13人為印尼移工，皆持有陰性證明入境，入境檢疫卻呈現陽性，外界質疑陰性證明真偽。中央流行疫情中心指揮官陳時中今坦言，陰性證真偽不易分別，但各國檢驗機制有些歧異存在，不能單靠一種數值判斷。

陳時中說，13名移工中，9人有附PCR證明陰性，3人自附抗體陰性，但還不能排除很多可能性，例如搭飛機、檢疫所裡，也不排除在印尼就已經感染了，需要探討才能找出問題。

媒體問及陰性報告如何辨明真偽，是自己做的或上網買？陳時中表示，分辨報告的真偽很難，所以許多人都在鼓吹國際通用的認證方式。不過，各國檢驗機制，無論是試劑、數值、判讀都有歧異在，不能單靠一項數值。

印尼移工持續出現確診，外界關心我國是否會做出更緊縮的政策。陳時中回應，還要與勞動部討論，檢視我國移工人力需求量與緊迫性，才會做決定。

(中時 )