新住民朋友為金門注入源源不斷的新力量。（李金生攝）

金門平均每15戶就有1戶新住民家庭，親子同樂十分溫馨。（李金生攝）

楊鎮浯縣長也偕來自大陸重慶的另一伴，與小朋友一起參加歡樂移民節。（李金生攝）

慶祝活動在許翼騰老師帶領金湖國小〈索飛雅樂團〉表演下揭開序幕。（李金生攝）

金門移民節慶祝活動在共融、共榮的主軸下規畫6大主題單元。（李金生攝）

各國特色美食「點新食間」受到大、小朋友的歡迎。（李金生攝）

金門平均每15戶就有1戶新住民家庭，近千位新住民今（28）日齊聚縣立體育場歡慶一年一度的移民節。縣長楊鎮浯也偕來自大陸重慶的另一伴，歡迎來自各地的姐妹們加入金門大家庭，在新故鄉攜手打造幸福新生活。

楊鎮浯表示，目前我國新住民的人口共約55萬人，住在金門就有2千800位，全縣家庭有4萬1000多戶，平均每15戶家庭就有1位，顯示新移民已成為金門家庭的重要成員之一，感謝她們為金門注入源源不斷的新力量，希望來到金門的新移民朋友展開新的人生與幸福，活出在金門每分每秒的感動，讓金門成為大家的新故鄉。

慶祝活動在許翼騰老師帶領金湖國小索飛雅樂團表演下揭開序幕，演奏最具金門特色的〈石獅爺的願望〉，以金門聚落守護石獅爺迎接每位新移民在這裡落地生根，展現金門多元族群與文化包容力，也期盼不論來自何方、不分先來後到，都能夠新舊共榮，攜手打造幸福家鄉。

縣府社會處長董燊說明，現場邀請新住民及新2代帶來精彩的「新星之秀才藝及歌唱競賽」表演外，並在共融、共榮的主軸下規畫6大主題單元，包括集結各國特色美食「點新食間」、DIY手作小物 「經典選物」、特別限定「異國拍貼機」、票選新移民佳麗「新星女神異國走秀」、「親子趣味闖關」及「新星之秀歌唱才藝大賽」。

這場由金門縣政府主辦，結合新移民公共事務協會、新住民互助協會、新二代兩岸交流協會、新移民關懷協會、新女性權益協會協辦的活動，也邀請移民署及相關資源網絡單位共襄盛舉，現場設置宣導服務攤位，希望新住民朋友及鄉親們在移民節這天，分享新移民的文化與風情，共同感受住在金門的幸福氛圍。

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(中時 )