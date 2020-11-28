富邦悍將投手賴鴻誠在今年行使自由球員權利，他表示並非是想離開富邦，就是單純想試水溫、找到自己價值，也希望自由市場能更活絡，他表示目前做好所有準備，不管結果好壞都由自己承擔，後續都交給經紀公司處理，目前不清楚狀況，僅知道有球隊表達興趣。

賴鴻誠畢業於平鎮高中，今日現身三重棒球場來看學弟們黑豹旗4強賽，今年中職共有6名選手提出FA，其中就屬賴鴻誠、林宥穎、張志豪被認為最有可能轉隊。

不過今年剛好碰上味全龍擴編選秀，市場上也出現「技術性FA」的討論聲浪，再加上聯盟先前對於規定做出不同解釋，還一度開放球員將FA「撤回」，這讓賴鴻誠也有些無所適從，「過程自己有點混亂，不知道是好是壞，大家都有見解。」

賴鴻誠表示自己行使自由球員是很久以前就有的想法，「想要知道自己的價值，同時也做好心理準備，畢竟我也可能變成沒有球隊的球員，也是我自己要承擔的，申請後就等好成果。」

賴鴻誠說目前無論是向其他球隊接觸，或是和富邦球團談約都是交給經紀公司處理，「知道有球隊有興趣，但經紀公司也要看有沒有進一步接觸才會跟我回報，現在就加強自己等消息。」賴鴻誠表示現在也有做一些訓練，目標就是明年要對得起球隊。

而賴鴻誠也強調，行使自由球員是有經過富邦球團同意的，「外界可能以為是我自己向聯盟提出，但這些過程都有SOP，有經過母隊同意才向聯盟申請，不是我想要逃脫或離開富邦這種想法，只是試試水溫。」同時他也感謝富邦球團、人資長陳昭如讓他實現想法也給予支持。

(中時 )