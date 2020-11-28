僑孝國小60周年校慶園遊會，師生、社區家長民眾熱烈參與。（僑孝國小提供／盧金足台中傳真）

金聲武藝協會舞獅、兵器表演祝福僑孝國小60歲生日快樂。（僑孝國小提供／盧金足台中傳真）

台中市北屯區僑孝國小28日舉行創校六十周年校慶園遊會，教育局副局長方炳坤到場祝福校運昌隆，師生展現教學成果，辦園遊會讓社區民眾同樂一起祝僑孝國小「生日快樂！」許多校友看到半世紀前的舊照片，憶起當年讀書的話題，思緒回到童年往事，長大後不管到那裡發展，何處落地生根，心裡永遠有僑孝國小的溫暖回憶。

歡慶60周年校慶，僑孝國小特別尋訪創校耆老盧坤，盧坤表示，「若沒有僑孝的創立，學生必須辛苦的步行50分鐘才能夠讀書」，當初地方上也非全部都支持，過程充滿艱辛。

曾就讀僑孝國小第一屆、第二屆、第三屆的校友回想，讀書印象最深刻的就是撿石頭及鋪草皮，這些都讓孩子了解原來有今天的校園，都是前人努力的結果。

方炳坤說，僑孝國小60年來為國家、為社會培育眾多優秀人才，在社會各階層都有傑出的表現，期許師生個個成為允文允武、術德兼備的好國民。

60歲的校慶，僑孝國小培養很多社會菁英，今日校慶活動在揭牌中開始，整場園遊會吸引相當多的家長、校友及民眾約2000餘人共襄盛舉。

園遊會以「健康歡樂、關懷社會、環保減塑」為主軸，不提供餐具愛護地球外，另融入三好校園「做好事、說好話、存好心」，我愛僑孝打卡景點，希望每名孩子都能夠在各個崗位做好自己的本份。

為讓各屆校友了解僑孝這幾年的辦學成果，特別舉辦校友、退休教師茶會，在家長會長黃裕榕及籌備會主委林宗憲領導下，多年來力挺僑孝國小的立委、市議員等民意代表都到場祝賀。

「哇！好懷念！」許多校友看到以前舊照片，找著相片中的自己和同學，為這個冬日獻上熱鬧的氣氛，這場校慶活動在這樣溫馨、敘舊的氣氛中結束，為這60年校慶獻上滿滿的祝福，國小的母校對很多人來說，是童年往事最難忘的生活紀事。

(中時 )