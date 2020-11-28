2017年2月在國道五號南港系統翻覆，造成33死不幸慘劇的遊覽車事故，當天出團的蝶戀花旅行社領隊蕭如進也喪生其中，家屬不滿提告求償，士林地方法院日前判決，蕭的家屬可獲261萬6811元賠償，可上訴。

事故發生後，檢警查出司機康育薰過彎時失速，才會造成翻落意外，但也發現康連續上班10天、也曾連續24天都未休假，旅行社明顯違反勞基法，有過勞工作的狀況，蝶戀花內部員工管理大有問題。

士林地方法院判決，蕭的家屬共可獲賠261萬6811元，其中97萬2000元應由蝶戀花獨自賠償，164萬4811元，則由康的家屬、友力通運公司共同賠償。

判決指出，蝶戀花有管理及指揮監督權限，蕭家可以依勞基法請求賠償，另根據車內的行車記錄器，康姓司機在轉進彎道時沒有減速，才導致車禍，因此康有過失，康的家屬應與友力通運、蝶戀花共同賠償。

刑事部分合議庭審酌，無法證明蝶戀花因讓康連續上班，才導致他在彎道時失速，全案不起訴。

(中時 )