台灣工藝復興季「百藝芳華—2020台灣工藝大展」28日起在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館展出，文化部長李永得到場祝賀並以工藝界的「武林大會」形容眾工藝家齊聚，堪稱是台灣工藝界最精彩的作品展出。

「文化實力代表的不只有產值，更重要的是代表一個國家的文化力量」李永得指出，文化部未來會持續在「推廣」及「傳承」兩個面向上與工藝家共同努力，讓好的作品被看到，並推展到國際，也要讓好的工藝精神與獨家的技藝永續傳承，期盼以工藝展現國家的文化實力，以文化力讓台灣獲得世界的尊敬。

另一方面，李永得指「台灣工藝之家」對地方而言也扮演文化觀光景點角色，「它會給地方上帶來創生的力量」目前全台有160個據點，政府將持續支持工藝之家，讓藝術家更常被看到，對台灣文化的多元發展也有相當的幫助。

今年甫獲國家工藝成就獎的木雕工藝師陳啟村也表示，自己曾任工藝之家協會理事長，也因此多有機會在國際展會上介紹台灣工藝，他觀察台灣的工藝能量十分受到國際肯定，「除了技法強，台灣幾十年來開放早，多元文化的產物有創新設計」他舉例以陶瓷而言，「台灣的柴燒每每到展場隔天就被買完」木雕而言，從技法到其中富涵的文化語彙，同樣在國際間大受好評。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修指出，台灣工藝之家為國立台灣工藝研究發展中心推動之國家級傑出工藝家認證機制，以肯定各項工藝類別優秀工藝家之卓越表現，帶動民眾認識台灣工藝內涵與創作環境。

台灣工藝之家協會理事長謝東哲表示，協會由台灣工藝之家的藝師們成立，成員們包括多位國家工藝成就獎與文化部人間國寶資歷，對內結合政府與民間資源，對外發揮台灣多元文化工藝特色，讓台灣工藝扎根更深，傳播更廣。

(旺報 )