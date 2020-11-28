YAYA葉羅月英已屆70歲，以泰雅族語敘述族人生活智慧，也通過導覽解說員的認證。（圈谷資訊公司提供／莊旻靜新竹傳真）

霞喀羅國家步道成立生態旅遊策略聯盟，由在地泰雅族人帶領遊客欣賞霞喀囉之美。（圈谷資訊公司提供／莊旻靜新竹傳真）

讓在地族人帶領走霞喀羅！霞喀羅國家步道的楓紅及人文歷史，吸引不少遊客前往造訪，此古道全長超過22公里，聯繫尖石鄉、五峰鄉2端，林務局新竹林區管理處近2年委託專業團隊輔導，以近100小時的課程，培育出16名泰雅族人通過導覽員考試及認證，其中最高齡者為70歲的YAYA葉羅月英，其精神與努力令人敬佩。

林務局新竹林管處自2018年起，以發展在地生態旅遊的方式，展開與霞喀羅地區周邊部落的夥伴關係，包含五峰鄉石鹿、清泉及尖石鄉養老、秀巒，辦理導覽解說員課程與認證，期望能以泰雅文化及環境教育為基礎，與部落族人挖掘在地歷史，重新認識動植物及傳統智慧。

YAYA葉羅月英雖已高齡70歲，對生態保育、文化傳承仍有熱忱，她說，泰雅族人群聚的地方一定有大片竹林，竹子與泰雅族生活、文化密不可分，竹子可作為竹屋、水管，冬天還可燃燒取暖，幼筍更是美味佳餚，如今這些口述歷史、原住民的生活智慧，也有機會透過生態旅遊，告訴遊客並流傳更廣。

新竹林區管理處長夏榮生表示，不管是歷史或是山林、動植物故事，都能以文化記憶為起點並傳承，導覽員培訓日前完成，新竹縣政府原民處長雲天寶、尖石鄉長曾國大等人也前往見證，期望藉由籌組霞喀羅周邊四部落的生態旅遊夥伴推動平台，以族人為主體，帶領民眾深度旅遊。

新竹林管處並與新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、新竹縣五峰鄉泰雅族生活文化協進會，未來民眾可透過單一窗口參與遊程，可於臉書「霞喀羅古道」粉絲專頁搜尋相關遊憩資訊，探訪霞喀羅及泰雅文化，目前已有1日遊至3日遊行程，未來也將推出4季遊程，帶領遊客欣賞霞喀羅之美。

(中時 )