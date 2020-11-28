新月沙灘進行整體景觀環境營造工程，將復育沙灘、保護海岸，即日起封閉至明年6月30日。（莊旻靜攝）

新月沙灘暫時封閉！新竹縣政府、竹北市公所爭取「新月沙灘整體景觀環境營造工程」計畫，獲得前瞻基礎建設計畫核定4487萬餘元，進行侵蝕沙灘復育工程，即日起封閉新月沙灘預計至明年6月30日，竹北市公所也發出公告，呼籲市民、遊客勿前往遊憩。

新月沙灘為北部知名近海景點，北起山腳魚澳、南至鳳山溪出海口，海岸線綿延約1.5公里，均為細質沙灘，吸引不少人前往遊憩，不過因受到新竹漁港興建產生的突堤效應，導致沙灘大量流失，海浪侵蝕陸地，也使新月沙灘腹地日益縮小。

竹北市公所指出，為了固沙、填沙，也避免海浪直接侵蝕到後的防風林，以及不遠處的烏魚養殖魚塭，因此向中央爭取經費，進行沙灘復育工程，期望能恢復原有的遊憩，也能保護烏魚養殖區。

此計畫為中央補助3500萬、市公所配合987萬2000元，內容包含海岸保護、1公里長的沙灘復育，工程已經在新月沙灘入口處設置圍籬，封閉人車進出，預計至明年6月30日為止，也因新月沙灘一段侵蝕嚴重，市公所也將動用災害準備金800萬元搶救。

(中時 )