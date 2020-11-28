中市樂居學堂開講。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「樂居學堂進階班」講堂。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府都市發展局28日舉辦「樂居學堂進階班」講堂，由公寓大廈社區代表分享申請修繕補助經驗，吸引80多位關心公寓大廈公共事務的社區委員出席聆聽，為明年度申請預做準備；都發局長黃文彬表示，期許獲補助社區未來能持續投入社區修繕，改善居住環境，也鼓勵未曾申請的社區踴躍提出申請，提升社區生活品質。

都發局指出，今天「樂居學堂進階班」講堂在大墩文化中心舉辦，由都發局長黃文彬頒發「109年度台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助」給獲補助社區，並感謝現場社區委員對公共事務的關心。

現場並邀請專業講師針對「公寓大廈共用設施管理維護注意事項」深入淺出的解說，讓社區委員充分瞭解社區共用部分設施維護及公共安全的重要性。

黃文彬表示，共用部分修繕補助明年度預算將再加碼補助1,000萬元，總預算達到3,600萬元，盼透過補助預算的提高，鼓勵未曾申請補助社區踴躍提出申請，並照顧到更多有需求的社區，希望提升社區生活品質，讓台中更加宜居。

都發局強調，今年修繕補助申請案件創新高，共有580個社區送件申請，經審查及抽籤後，獲核補助案件共204個社區。今日講堂邀請評分最高、獲得補助金額12萬至22萬元不等的青果合作大樓、鳳翔天下、源益新第大樓、龍邦世貿大樓等4個社區代表出席，分享申請心得，讓參與活動的社區代表獲益良多。

(中時 )