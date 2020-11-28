衛福部健保會昨天開臨時會議討論110年健保費率，最後採4.97％、5.47％~5.52％版本兩案併陳，交由衛福部長陳時中拍板決定。陳時中今受訪表示，這是一個相當複雜問題；政府必須要參考這兩方面做出平衡的選擇。

陳時中今出席「第24屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」前被問到健保費率等相關問題時指出，這是一個相當複雜問題，不可能在很短時間就決定。

他說，第一就是，下週馬上要召集相關會議，先徹底了解在會議中各個不同代表表達的意見，基本上看到消費者想法就是在今年COVID-19疫情裡面，加重民眾負擔實在不宜。

他接著說，但在方案中財務規劃對一年的平衡，恐怕對健保長治久安會有影響，因為財務平衡規劃時間太短，讓一些比較前進性或開發性的一些想法跟給付很難進行，這會影響民眾在就醫上的權益等等，醫界提出是就財務平衡三年兩個月想法，但要有完整的財務規劃，對於在醫療給付的規劃上才會相對完整，所以會有它的意義及道理，政府必須要參考這兩方面做出平衡的選擇。

(中時 )