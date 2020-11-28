中國一名王姓男子和女友生了2個兒子，但在小兒子出生不久後，王男就因老家有事，帶上了大兒子回去處理，之後便遲遲未歸，女友獨自帶著小兒子，後因無力撫養，只能將小兒子託付給一對信任的夫婦。事隔一年，王男想要回小兒子的撫養權，向這對夫婦提出此想法未果，便一狀告上法院，不過近日法院判決出爐，不僅把撫養權判給了女友，王男還需給付這對夫婦經濟補償金共人民幣16800元（約新台幣72846元）。

根據《瀟湘晨報》報導，王男和女友於2012年相識，之後相戀並同居於海南海口市，2人還育有2個兒子。不過在小兒子出生不久後，王男就因老家有事，帶上了大兒子回去處理，之後便遲遲未歸，雙方發生爭執，女友便帶小兒子離開；但因女友無力撫養，只能將小兒子託付給一對信任的夫婦幫忙撫養，之後自己離開了海南到外地打工，期間王男及女友都未給予這對夫妻撫養費用。

事隔一年，王男想要回小兒子的撫養權，向這對夫婦提出此想法未果，便將這對夫婦及女友都告上法院，請求法院判小兒子歸他撫養；判這對夫婦及女友共同向他賠償誤工費6萬元、精神損害撫慰金5萬元。這對夫婦不服，也反告王男。

海口市美蘭區法院經審理認為，王男和女友同居期間共同生育2個孩子，大兒子現跟隨王男生活，女友稱其生育兩個孩子時均為剖腹產，對其以後的生育可能造成影響，且女友現也有固定工作，因此將小兒子判給女友撫養。另外，王男還須給付這對夫婦撫養小兒子的經濟補償金16800元（約新台幣72846元）。

(中時新聞網)