新北市汐止分局與基隆第三分局昨晚首次合作執行擴大臨檢。（汐止分局提供）

新北市警局汐止分局與基隆市警局第三分局首次合作執行擴大臨檢，昨（27）日晚聯合2分局百名警力，兩轄區交界的重要橋樑與道路布下警網執行路檢，並在各自轄內重點場所執行臨檢，以區域聯防作為，防治危險駕車、打擊不法。

基隆二分局轄區位處基隆市、新北市交界，與汐止區都是交通便利、外來就業居住人口居多的地區，為防治治安顧慮人口流竄兩地犯案，就道路兩端設置封鎖式路檢，落實區域聯防工作。

汐止分局表示，藉由本次「新北基隆聯防路檢」勤務，展現警方打擊犯罪決心，強化線上警網快速應變打擊犯罪能力，同時嚴防危險駕車、酒後駕車發生，針對鄰近區域治安特性，整合治安維護力量，掃蕩犯罪行為，嚴密治安防護網，讓社會安定、民眾安心。

昨晚擴大臨檢計查獲竊盜、毒品通緝犯、持有三級毒品及公共危險罪各1名；通報改裝排氣管計11件、無照駕駛4件、違規改裝3件。

(中時 )