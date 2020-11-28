竹南假日之森海濱已成苗栗重要海上運動據點。（謝明俊攝）

源自美國加州的衝浪滑板，是由衝浪教練蔡岳達引進國內。（謝明俊攝）

衝浪滑板也適合女生玩耍。（謝明俊攝）

衝浪滑板也適合女生玩耍。（謝明俊攝）

衝浪滑板也適合女生玩耍。（謝明俊攝）

竹南假日之森浪花生活節安排多個獨立樂團表演。（謝明俊攝）

衝浪滑板也適合小朋友玩耍。（謝明俊攝）

維期2天的竹南假日之森浪花生活節，28日上午熱鬧登場，會場入口全天有衝浪滑板教學體驗，從中午開始在沙灘上有風箏衝浪表演，下午更有獨立樂團音樂表演，現場更有多種手作文創美食攤位，提供民眾享受「苗栗墾丁」的海濱浪漫休閑生活。

竹南假日之森海灘，因保有臺灣西岸最完整的原始防風林，加上竹南鎮公所及多個民間組織團體全力在此推動衝浪等海上運動，已成苗栗重要海上運動據點，擁有浪花村美譽。

浪花生活節從28日上午登場，分2天舉行，主辦單位將安排獨立音樂、極限運動、塗鴉藝術、文創手作及創意美食等活動。活動從上午10時展開，邀請不同海域及陸域活動的專業團體進行表演，如風箏衝浪、衝浪交流賽、BMX等，讓民眾觀賞刺激的高技術性的極限運動表演。

主辦單位在會場入口安排有衝浪滑板教學體驗區，還有年輕美麗的教練教大家，到場民眾都可親身體。衝浪滑板源自於美國，由衝浪教練蔡岳達所引進，玩家可持用撐桿借力在道路上滑行（稱為Land SUP），並利用滑板作出各種不同動作，具有速度感及類似衝浪花式動作快感，不拘場地，只要是平坦地面都可玩樂。

會場入口另安排有來自臺中的BMX表演，中午在沙灘區並有風箏衝浪表演，下午3點半開始，搖滾區安排多個獨立樂團表演，民眾不僅可以親身參與各項活動，更可欣賞日落美景，在夜幕低垂之際，享受音樂表演，這次邀請的獨立樂團為依錚依靜、四枝筆、Tic-Tac、U.TA 屋塔及原住民DJ–NASI，讓遊客享受ROCK魅力。

(中時 )