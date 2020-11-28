台灣基進立委陳柏惟開直播發豪語「1打35」，又在立院「過肩摔」國民黨立委鄭天財，戰火持續延燒。昔日競選對手顏寬恒今受訪表示，奉勸身為民選立法委員，應該要了解民意及地方需求，有些人表現得像立委、有些人表現得像網紅、演員，大家各自解讀啦！

顏寬恒昨晚透過臉書狠酸「就算你再能打、再會打，打贏了、把國民黨立委都打死了，那又如何，2300萬人的健康還是犧牲了，人民依然是最後的輸家。政治立場可以不一樣，但守護人民健康的決心，不應該有差別。」

顏寬恒今日受訪時強調，自己沒有生氣，過肩摔是媒體說的，我們都看到影片，就是在推擠「陳柏惟拉倒鄭天財」，誰先動手「大家都有看到影片」。顏表示，立院攻防都會發生互相拉扯、推擠甚至互打，不需要在此做文章，除非是刻意精心安排打鬥，這就另當別論。

顏寬恒說，這次是因為萊豬民生議題攻防，多數人反對進口，為什麼執政黨一定要開放？行政院長、農委會主委在位前、後言行不一，我們只是替人民發聲，堅決反對萊豬進口，至於將豬內臟帶入立法院，各有見解，「很多不適合的，後來也發生過」，國民黨重新振作、代表民意，這就是現在的國民黨。

至於陳柏維開直播嗆聲「1打35」、推倒藍委是否過於粗暴？顏寬恒說，打不打、打幾個、很能打這都不重要，重點在於「反對萊豬進口是多數人的意見及共識」。奉勸身為民選立法委員，應該要了解民意及地方需求，有些人表現得像立委、有些人表現得像網紅、演員，大家各自解讀啦！

顏寬恒還提到，陳柏惟以高雄口吻稱讚碳烤蜜汁萊豬「肖好吃」，好不好吃見仁見智，是個人自由，但是地方選出來的立委不應是這樣的態度。「我和他有不同政治立場或看法，要保護人民健康、食安才是重點，他喊過中火關一天、關1小時，每個人要對自己言行負責。」

顏寬恒最後語重心長表示，每個人都要為自己言行負責，有沒有言不及義、超過甚至說謊，這些都要日後自己面對。陳柏惟的個人言行「我不評論」，誰先動手畫面很清楚，由大眾公評，無論結果是怎樣，最後輸家是民眾。

(中時 )