外籍移工已成了台灣家庭的好幫手。台中市勞工局因應疫情，為了不讓移工中斷學習的慾望，特別在YouTube頻道拍攝了「上下床移位」、「翻身擺位」，並且提供5種語言，讓外籍移工在家就能輕鬆安全的學習。

不僅如此，民間業者如美家人力.樂齡，多年來在台中聘僱外籍移工的家庭做了衛教與指導，設計出屬於家庭看護工的「台外籍整合」，讓在台的看護工，不再是一人摸索照顧技巧，而是有一個專業團隊做後盾，進而提供長輩更舒適的照顧品質，並且有效解決彼此的溝通問題，創造出屬於台灣人的「台外籍整合」。

今年美家人力.樂齡出動專業陣容，來到社區據點，跟長輩做一個宣傳與互動的闖關體驗。例如復健師參考了夜市的丟沙包遊戲，設計出了用手滾出網球，但兩排杯子，卻只能撞倒後面的杯子，不然就是闖關失敗；另一個則是護理師，將平凡的套圈圈，變成顏色相互對應，且必須連線的困難活動。

但這些活動並不是要難倒社區的長輩們，而是要讓社區的長輩們多一點的刺激，不管是「顏色刺激」、「手眼協調與平衡」、「注意力集中」或「訓練手臂大小肌肉控制」，都涵蓋了各種專業團隊的巧思在裡頭，讓長輩玩的開心、也玩的健康。

此外，受到業者邀請，一起到社區指導的捏麵人陶土，讓移工與長輩捏到忘我，讓台下收到滿滿的喜悅。

(工商 )