公視新創電影《訪客》將於29日播出，改編自托比寶同名小說，由張軒睿、戴立忍領銜主演，與高慧君、姚愛寗、陳漢典、林映唯攜手挑戰科幻題材。張軒睿飾演「韓宇杰」一改陽光形象，劇中吃足苦頭，不僅要查出真相，還得被前女友梁睿昕（林映唯飾）呼巴掌、跟偷窺自己的鄰居（陳漢典飾）扭打，最後更要接受媽媽（高慧君飾）煮的詭異料理，還跑去廁所吐。

劇中一場張軒睿和家人共進晚餐，桌上擺著一鍋詭異鱉湯，尤其鱉是整隻沒剁下去熬煮，鱉頭外露和演員對看，大夥嚇得毛骨悚然不敢吃，更不敢坐在鱉頭正對面。劇中飾演張軒睿妹妹的姚愛甯說，大家輪流把鱉頭朝向對方，心想「不要在我面前」。演員讚美術組廚藝佳，準備豐富菜色，姚愛甯慶幸自己不用吃鱉湯，只要吃雞塊就好。張軒睿笑說「當歸鱉湯是真的很香，但我沒喝過，那場戲後我更不想喝了」。

另一場張軒睿反胃抱馬桶狂吐的戲，用平常大家如廁的「真馬桶」上陣，張軒睿入戲不介意，也認為馬桶都有先消毒過。他描述該場戲角色心境：「這場戲宇杰心裡很無助，事情發生得太突然，尤其是妹妹最後的那個擁抱，真的讓他感受到家人只剩下莉婷了。」他回憶之前身體不好，常因腸胃型感冒在馬桶吐。

陳漢典劇中飾演漫畫家，喜歡躲在家「觀察」對面鄰居，他說和他私下個性很像，若自己沒工作休息在家，就是不停的打電動，絕不出門。接演這部戲之前，陳漢典其實不會畫畫，為戲他特地請老師指導，包括握筆姿勢、繪圖技巧，呈現出漫畫家的模樣。為求戲真實感，某些特寫角度還是請代打當手模，與老師一人畫一部分。

此外陳漢典也相信平行時空，直說平行時空的自己「就是沈默寡言的畫家」。張軒睿演過許多不同角色，他則說每次演戲時，會有種穿梭不同時空的感覺，「除了造型上的改變外，從鏡頭看自己，會是跳脫出來看一個跟自己長得很像的人的生活。」《訪客》29日晚間10點公視頻道首播，myVideo於29日晚間23:30上架播出。

鱉湯讓在場演員毛骨悚然，更不敢坐在鱉頭正對面。（公視提供）

張軒睿說自己常常腸胃型感冒，所以滿常在馬桶吐。（公視提供）

張軒睿拍攝嘔吐戲碼，抱著平常有在使用的廁所狂吐。（公視提供）

高慧君（左起）姚愛寗與戴立忍，令人不寒而慄。（公視提供）

陳漢典飾演漫畫家，開拍前還找畫畫老師練習。（公視提供）

(中時 )