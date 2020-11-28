經發局長張峯源與青商合影。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為協助青年一圓創業夢，打造青年創新創業的市集空間，規劃辦理2場「台中青商市集」。28日在有百年歷史的中區第二市場熱鬧登場，現場集結手作擴香石、編織小物、手作小盆栽、金工銀飾及布飾品等攤位，風格豐富多元，為傳統市場注入年輕活力。

經發局說，為活絡傳統市場及青年商機，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施；為讓青商熟悉市場經營型態，特別規劃「台中青商市集」行銷活動，第1場在第二市場開跑，現場安排市場攤商組成的薩克斯風樂團表演；並邀請第二市場「小庭找茶」攤商詹士杰與現場青年創業者傳承，分享在市場創業或繼承家業的心路歷程。

經發局長張峯源表示，很開心看到許多年輕朋友到第二市場一圓創業夢，市府積極與中央合作，今年投入高達約2億200萬元預算，進行市場建築與設備修繕改造工程。

張峯源指出，台中市今年在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，摘星3891顆，創下全台縣市唯一突破3000顆星的亮眼成績，蟬聯全國第一；期盼提供青年空間與資源，藉由青年的創意能量，賦予老市場新生命。

張峯源表示，第2場青商市集將於12月13日在龍井區龍泉市場登場，期盼青年創意能量與傳統攤商相互支持，為傳統市場帶來嶄新風貌。活動當天，只要至市場消費，不限金額，即可於服務台兌換市場好物，數量有限，送完為止，歡迎民眾大手牽小手，一同逛市場，感受台中傳統市場新魅力。

(中時 )