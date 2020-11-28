六福村徵召全台遊客一起變裝耶誕老人，活動期間現場購票享199元超級優惠。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

即日起至2021年1月3日來到六福村，都能體驗飄雪「童話耶誕」的溫馨浪漫。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村下雪囉！為了迎接耶誕節，六福村主題遊樂園28日起以「童話耶誕」為主題的佈置正式登場，民眾即日起至2021年1月3日止，變裝成耶誕老人入園，可享門票199元的優惠，園方也歡迎全台各地大小朋友，一起入園體驗農會的耶誕氣息。

園區安排耶誕老公公乘雪橇和大小朋友相見歡，美國大西部牛排館安排「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現，或者除了周一外的每日下午2點，參加「歡樂耶誕大遊行」，耶誕老公公也會現身同樂，民眾還有機會拿到神祕小禮物；周一除外的每日下午3點餐家耶誕小屋的「耶誕老公公見面會」，可享有和耶誕老公公一起合拍拍立得的體驗。

童話耶誕主題預計至明年1月3日結束，六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村最好玩的變裝活動在耶誕節也會登場，民眾只要穿著全副耶誕老人服裝，包含衣、褲、帽、鬍子，即可享有199園的購票優惠。另外，莊福文教基金會與六福旅遊集團也將於12月19日攜手舉辦第12年「圓夢公益日」活動，號召全民送愛，讓全台偏鄉與弱勢孩童，一圓動物園與遊樂園之夢。

(中時 )