醒吾科技大學商業設計系四年級學生王佳敏，曾經歷恐怖情人陰霾，還一度因而重度憂鬱。她療傷過程中，感受到隱忍暴力最後受傷的是自己，走出陰影後把內心創痛轉化為創作靈感，所設計的創作品「隱形暴力」，榮獲「2020台灣國際學生創意設計大賽」國際設計組織特別獎，獲得獎金新台幣10萬元。

醒吾科技大學商業設計系學生王佳敏作品「隱形暴力」，隱喻西方人的造型。(醒吾科大提供)

王佳敏學習力強，陸續參加設計競賽已拿下近四十座國內外獎項，但這次獲獎最特殊，因創作過程就是她親身悲傷經歷凝聚的發想，她更想以這次得獎作品告訴所有人，面對暴力絕對不要隱忍，一定要告訴親友師長、對外請求輔助，才不會造成自己更大傷害。

：醒吾科技大學商業設計系學生王佳敏作品「隱形暴力」，隱喻東方人的造型。(醒吾科大提供)

王佳敏就讀泰北高中美工科時，從沒花過一毛補習費，就在高中職設計群展露才華，就讀醒吾科大設計學院商業設計系後，創作能力突飛猛進。她特別感謝系主任胡毓賢開啟她學習之窗，強調自主學習的重要，才能在商業設計創作路上不斷自我突破！

「2020台灣國際學生創意設計大賽」是全球最大規模的國際學生設計競賽，由教育部主辦，財團法人看見台灣基金會及財團法人溫世仁文教基金會贊助，日前在台北市西門紅樓2樓劇院頒獎。

這項大賽共860個校院系所學生的20,377件作品競賽，經過嚴謹的初，決選程序，計75件作品脫穎而出，獲得年度獎。各類金，銀，銅獎及佳作，國際設計組織其中台灣學生作品有39件，「產品設計」，「視覺設計」及「數位動畫」三類金獎均來自台灣，顯示台灣學生創作既具有豐沛的設計能量，同時也與國際學生作品競爭的實力。

王佳敏在醒吾科大商設系老師翁永圳指導下，用東、西人不同造型創作品，闡述任何發生過的暴力會停留在我們的腦海中，就像傷口被隱形了一樣，如影隨形且無所不在。她說，無論是受害者還是加害者，我們必須面對心理的陰影，勇敢表達自己創傷，才能防止未來繼續發生。這項創作巧思，獲得評審一致肯定！

(中時新聞網)