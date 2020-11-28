國泰金控舉辦的「國泰MY WAY林子偉精進計畫」已連續第四年和林子偉合作回饋台灣棒球，今日特別到林子偉母校位於高雄市鳳山區的忠孝國小，捐贈球具給高雄兩所偏鄉小學忠孝國小和金潭國小。

林子偉返台自主訓練期間，仍不忘回饋台灣基層棒球，特地撥出時間回饋母校，和喜歡棒球的小小球員分享棒球技巧，林子偉感念這一路上幫助他的人，透過「國泰MY WAY林子偉精進計畫」捐贈球具給高雄偏鄉小學忠孝國小、金潭國小，鼓勵小球員們堅持對棒球的熱忱。

林子偉今天回到母校忠孝國小特別有感觸，他說自從國中後就沒有回來過忠孝國小，覺得很懷念，現在的棒球場從前是一塊空地，也是他小時候玩耍的地方，他更鼓勵小球員們記得不要把一場比賽看得太重，因為未來還有好多場比賽，要記得從每個失敗和挫折中成長才是成功。

林子偉擔任一日教練親自教導現場國小球員們，針對打擊、守備、跑壘給予指導，棒球小球員活動後開心的圍著林子偉哥哥要簽名，紛紛表示今天難得有機會能一睹大聯盟球員的風采，還能接受子偉哥哥近距離的教學，希望未來也能追隨林子偉腳步，登上國際的棒球球場發光發熱！

林子偉和國泰共同推廣基層棒球，親自指導高雄偏鄉小學。（國泰金控提供）

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯特地出席支持活動，局長勉勵在場的小朋友第一要跟林子偉ㄧ樣，要感恩跟回饋，有教練的辛苦栽培才有日後的成就，第二要善用運動科技聰明打球，第三要努力練習，才能登上未來的巔峰，國泰的活動很有意義，大家要更努力，幫高雄再拿到冠軍，再次被世界看到。

國泰金控協理廖昶超出席活動時也勉勵現場的球員們，希望大家把握今天的寶貴時間，和林子偉學習棒球技巧，日後要和林子偉一樣回饋家鄉，傳承棒球。忠孝國小校長唐偉成也到場歡迎林子偉回到母校，唐校長表示，林子偉是球隊的榜樣，希望學長可以常常回來，讓大家打球會更有動力。金潭國小校長簡仲信則表示，感謝林子偉及國泰，讓小朋友有機會能夠圓夢，也期待今天小朋友們都能滿載而歸。

忠孝國小棒球隊教練陳益圳是林子偉的國中同學，他提到球員都知道林子偉這位有名的學長，學校也很積極栽培球隊，甚至有專屬的數學班強化學科，希望棒球可以提升偏鄉學童的自信心，未來有更明確的奮鬥目標，有朝一日也能跟上林子偉大學長的腳步，往國際棒球舞台努力。

國泰攜手林子偉回到母校忠孝國小舉辦棒球教室。（國泰金控提供）

(中時 )