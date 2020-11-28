苑裡數位機會中心以中斷40年的牽罟活動為拍攝主題。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡數位機會中心以淨灘活動為拍攝主題。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為推廣地方數位學習，帶動社區數位資訊能力提升，苗栗縣政府教育處與明基友達基金會合作輔導苗栗縣數位機會中心，其中苑裡數位機會中心，以停辦40年的苑裡牽罟為主題，製播苑裡在地新聞，將地方重要文化活動詳實記錄下來傳承後代。

苑裡的數位機會中心（簡稱DOC）是由縣立苑裡高中提出申請的數位據點，2017年成立後，開設許多結合在地文化的數位課程。日前，苑裡DOC開設「PeoPo公民新聞」課程，由講師陳治安指導學員擬定訪綱並傳授拍攝技巧，以停辦40年的苑裡「牽罟活動」與「海線定期淨灘」為主題，製播屬於苑裡在地的公民新聞。

拍攝當天，邀請了在地耆老林坤山老師、劉秋東鎮長講述苑裡牽罟歷史與復辦牽罟活動緣起。「海線一家親環保協會」專案經理也親臨現場和學員們分享海岸淨灘推廣心路歷程。

沿著苑裡鎮「出水社區」與「海岸社區」間的海岸線慢走，「海線一家親環保協會」致力推動環境教育，藉由課程宣講、淨灘、減塑活動等向下紮根，從自身做起，為守護環境善盡心力。

苑裡 DOC以海洋環境與海洋生態為議題，製播公民新聞，分享苑裡豐美海洋文化，提倡社區民眾環保意識。課程學習除了安排學員實地走訪親近土地外，也包括動態影像拍攝技巧與構圖、訪綱、新聞稿撰寫及後製剪輯等多元的數位學習。

縣長徐耀昌表示，數位機會中心的學員們，抱持著在地人文情懷而努力學習運用影像紀錄在地文史，引領社區民眾找回共同的記憶，不僅讓學員們學習到數位攝影及影像後製的數位應用能力，也讓社區民眾體認到數位紀錄在地文化的重要性。

(中時 )